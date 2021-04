F1, Franz Tost: “Yuki Tsunoda será um dia campeão do mundo, tenho a certeza”

O entusiasmo é grande com o jovem rookie japonês da Alpha Tauri, Yuki Tsunoda, mas isso já foi suficiente para que Franz Tost, responsável máximo da equipa, ter dito achar que o jovem vai ser campeão mundial de F1, a suceder, o primeiro campeão mundial oriundo do Japão: “Ele será um dia campeão do mundo. Tenho a certeza disso”, disse o chefe da Alpha Tauri à Sport1’s AvD Motor und Sport Magazin.

“Depois de uma qualificação menos boa, a sua pilotagem na corrida foi excelente”, disse o Dr. Helmut Marko ao jornal Osterreich quando questionado sobre a corrida de estreia de Tsunoda na F1: “É refrescante ver como ele ultrapassou adversários em pista. Isso é o futuro”, disse o austríaco entusiasmado, reforçando que um dos pontos fortes do japonês de 20 anos é a sua personalidade: “Ele só veio do Japão para a Europa há dois anos. Estas são culturas completamente diferentes. Para se afirmar assim, é preciso ser muito, muito forte na cabeça”, concluiu.