F1, Franz Tost: “Yuki Tsunoda será competitivo dentro de algumas corridas”

Franz Tost está confiante de que Yuki Tsunoda será competitivo em pouco tempo e que se adaptará depressa à F1.

O jovem japonês tem sido muito elogiado pelo responsável da equipa italiana que tem grandes expectativas quanto à capacidade do piloto:

“Penso que ele será muito competitivo dentro de algumas corridas”, disse Tost à Gazzetta dello Sport. “Ele compreende a técnica do carro e é muito forte em duelos em pista. Ele já demonstrou isso na Fórmula 2. É verdade que Tsunoda vai ter pouco tempo no novo carro, devido às novas regras. Como resultado, ele só pode testar com o carro novo durante um dia e meio.”

“É por isso que estabelecemos todo um programa para ele e por isso no ano passado, em Novembro, ele já estava a pilotar um carro antigo nosso. Depois veio o teste para estreantes em Abu Dhabi, outro teste em Imola e outro no circuito de Misano. Assim, antes da primeira corrida no Bahrein, terá pilotado cerca de 3500-4000 quilómetros num carro de F1. Isto é necessário porque um piloto tem de se habituar à velocidade de um carro de F1, os travões, à direção, à aerodinâmica.”