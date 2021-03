F1, Franz Tost: “Yuki é duro. O rapaz é um verdadeiro ‘monstro’”

Já se sabe que a ‘internet’ hoje em dia não perdoa. E mesmo se a enormíssima maioria tenha simplesmente achado curioso o facto de Yuki Tsunoda ter conseguido o segundo melhor registo dos testes depois de ter aberto o DRS bem mais cedo do que lhe será possível dentro de oito dias, a verdade é que o jovem japonês só será avaliado pelo que fizer a partir do próximo fim de semana.



Para terminar com este assunto, que como é hábito, a ‘internet’ tratou de dar-lhe uma importância que não tem, o chefe de Yuki Tsunoda, Franz Tost, admitiu que o japonês ativou o DRS demasiado cedo no seu impressionante registo: “Yuki ainda é um principiante”, disse Franz Tost à Sky Deutschland: “O DRS é normalmente automático e ele ativou-o demasiado cedo durante os testes. E não o fará no futuro”.



Tost também minimizou os relatos de que a equipa baseada em Faenza pode estar mais acima do que terminou 2020: “Temos de ter cuidado. Não sabemos quanto combustível as outras equipas estão a usar, mas o facto é que o nosso carro funcionou bastante bem. Ambos os pilotos estão em boa forma, o Yuki foi especialmente convincente. Observei-o na pista e quando travou para a primeira curva pensei ‘Jesus, onde é que ele consegue esta força para desacelerar o carro de forma tão extrema? “Yuki é duro. O rapaz é um verdadeiro ‘monstro’, e isso é uma coisa boa”, acrescentando ainda que Tsunoda tinha muito combustível no depósito: “Ainda havia combustível para pelo menos mais 10 a 15 voltas”, disse.