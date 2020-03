F1, Franz Tost: “Um ano sem penalizações é objetivo realista”

A Honda trabalhou muito para melhorar a sua fiabilidade e Franz Tost, responsável pela Alpha Tauri acredita que a equipa não deverá ter de sofrer penalizações.

Em 2019 a Honda apostou numa estratégia agressiva de desenvolvimento, dando primazia à performance, colocando de lado a fiabilidade. Este ano o foco esteve na fiabilidade e Franz Tost afirmou que a unidade nipónica deu um grande passo.

O austríaco referiu que o objetivo de acabar a época sem penalizações por falhas no motor “é possível”. A Alpha Tauri terminou os testes de Barcelona apenas com uma falha numa tubagem que se soltou. Essa falha custou três horas de pista mas segundo os responsáveis da equipa nada teve a ver com a unidade Honda. Tost tem mostrado a sua satisfação quanto ao motor nipónico de forma regular e disse que a equipa usou a mesma unidade motriz durante o teste todo. Sinal de que a fiabilidade melhorou de facto.