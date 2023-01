F1, Franz Tost: Tsunoda “tem de melhorar para passar ao próximo nível” | AutoSport

Yuki Tsunoda melhorou bastante na época passada, considera o seu chefe de equipa Franz Tost, mas se quiser dar um passo em frente em termos competitivos tem ainda que trabalhar mais. O piloto japonês manteve o seu lugar na AlphaTauri, apesar de terem surgido algumas dúvidas durante a temporada anterior, tendo ao seu lado um novo companheiro de equipa, o estreante Nyck de Vries.

Tsunoda não teve muito carro para poder mostrar alguma melhoria no seu desempenho, mas parecia mais calmo na segunda época na Fórmula 1. Tem em 2023 um desafio maior, visto que será o piloto com mais tempo de equipa e na competição.

“Desenvolveu-se muito. Não foi uma época fácil para ele, porque estava sempre dependente do desempenho do carro”, disse Tost sobre Yuki Tsunoda numa recente entrevista ao GPFans. “Mas devo dizer que melhorou muito, especialmente nas últimas corridas. Foi bastante forte na qualificação”.

Apesar de considerar que o seu piloto está melhor do que em 2021, Tost salientou que Tsunoda “precisa simplesmente de estar mais concentrado na Fórmula 1, para estar melhor preparado para tudo. Em todas as diferentes áreas, um pouco mais em tudo. […] É bastante bom, mas tem de melhorar em todos os diferentes aspetos para passar ao próximo nível”.