F1, Franz Tost: “Tivemos de pedir permissão à polícia para ir buscar o material”

O material da AlphaTauri que esteve no Grande Prémio da Austrália chegou a Itália, mas quem costuma entregar o equipamento à fábrica, a transportadorda DHL, não o conseguiu fazer, assim obrigando a que a equipa tivesse de recorrer à polícia italiana para trazer de volta o equipamento para a fábrica em Faenza.

“Estivemos a falar com a DHL, mas no fim tivemos de pedir à polícia permissão para ir buscar o nosso material. Já temos tudo combinado. Os nossos trabalhadores vão estar lá, e depois de tudo no sítio vamos fechar a fábrica.” – disse Franz Tost ao motorsport-total.com.

Due to the unexpected changes in the 2020 #F1 calendar, as a consequence of the worldwide #COVIDー19 outbreak, in accordance with the decision taken by @F1 and the @fia, our Team will implement an early 21-day factory shutdown from the 28th March to the 17th April 2020. pic.twitter.com/iCAiSFYRvO