F1: Franz Tost teria preferido Mick Schumacher em vez de Nyck de Vries | AutoSport

Começamos, aos poucos, a entender o desafio e as desconfianças que Nyck de Vries teve de enfrentar na sua aventura na F1. Franz Tost, líder da Alpha Tauri, admitiu que o neerlandês não foi a sua primeira escolha e que Mick Schumacher era o seu piloto preferido para o lugar deixado vago por Pierre Gasly.

Helmut Marko admitiu recentemente que Christian Horner torceu o nariz à contratação de de Vries e agora Tost reconheceu que o agora ex-piloto da Alpha Tauri não foi a sua primeira escolha. No ano passado os rumores de que Tost preferia Schumacher foram referidos durante algum tempo, mas Helmut Marko terá convencido Tost e Horner que de Vries era a melhor opção. Com este cenário, não é difícil perceber que a tarefa do neerlandês seria sempre complicada, com as desconfianças que existiam desde início a crescerem a cada corrida.

Tost admitiu que a sua escolha teria sido Schumacher:

“Defendi muitas vezes o Mick, isso não é segredo para ninguém. Na altura, ele já tinha dois anos de experiência na Fórmula 1 na Haas e ainda é jovem. Ambos os pontos não eram o caso de Nyck [De Vries], e é por isso que eu já estava a pressionar muito para garantir Schumacher no ano passado”, disse Tost.” Lamento especialmente que o Mick não tenha um lugar na Fórmula 1 neste momento, porque acho que ele o merecia “.