F1: Franz Tost teria escolhido Mick Schumacher em vez de Hulkenberg ou Bortoleto

Franz Tost deixou a liderança da AlphaTauri, agora RB, mas continua atento ao que se passa no mundo da F1. O austríaco comentou a escolha da Sauber, lamentando o facto de Mick Schumacher ter ficado de fora das escolhas.

O antigo chefe de equipa de F1, Franz Tost, criticou a decisão da Sauber de escolher o estreante Gabriel Bortoleto e o veterano Nico Hülkenberg para a sua formação de pilotos para 2025, argumentando que Mick Schumacher teria sido uma escolha melhor. Tost defende que Schumacher, que venceu as principais séries de juniores e ganhou uma vasta experiência como piloto de testes da Mercedes, merecia uma segunda oportunidade. Para ele, a melhoria contínua e a juventude de Schumacher teriam feito dele a escolha ideal, contrastando com a longa carreira de Hulkenberg sem um pódio. Tost argumenta que a Sauber beneficiaria mais se investisse em Schumacher, um jovem talento alemão, enquanto a equipa se prepara para a transição para a Audi em 2026. Tost também avisou que os jovens talentos que agora despontam ainda não têm a experiência suficiente para levar a equipa:

“Oliver Bearman saiu muitas vezes da pista [no GP de São Paulo] e pareceu assoberbado. E Franco Colapinto teve dois acidentes graves. Isso custou milhões à Williams”, disse ele ao F1 Insider. “Do ponto de vista político, é também uma decisão extremamente infeliz. O Mick ainda é jovem e ganhou as duas categorias júnior mais importantes, algo que o Bortoleto ainda não conseguiu. Além disso, ele é muito rápido e melhorou constantemente durante os seus dois anos com a equipa Haas. E agora, no seu papel de piloto de testes [com a Mercedes], tem muita experiência de quilometragem com os atuais carros de Fórmula 1. Na minha opinião, ele não pertence mais à Fórmula 1”, disse ele sobre Hulkenberg. “Seria melhor dar uma oportunidade a um jovem alemão como Mick Schumacher.”