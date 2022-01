F1: Franz Tost salvou a Honda | AutoSport

Se há uma pessoa que pode ser considerada a salvador da Honda, essa pessoa é Franz Tost. O chefe da Alpha Tauri terá sido o grande responsável pela manutenção da Honda na F1 com o sucesso recente que vimos.

A Honda passou por uma fase negra no seu regresso com a McLaren, numa parceria que não funcionou, nem esteve perto de dar os frutos desejados. O aproveitamento do trabalho já feito por parte da Red Bull deve-se a Franz Tost. Masashi Yamamoto, diretor executivo da Honda revelou que foi o chefe da Alfa Tauri que levou a ideia à Red Bull de acolher a Honda:

“Na verdade foi Franz Tost quem disse que a Honda o pode fazer”, disse Yamamoto à The Race. “Ele tinha falado com os membros da direcção e disse que temos de continuar, para recuperar”. Antes de falarmos com Helmut [Marko da Red Bull], falámos um pouco com o Franz”.

Foi assim uma feliz ideia que permitiu à Red Bull voltar ao topo e à Honda sair em grande. Yamamoto admitiu que o sucesso que a marca nipónica viveu no tempo com a Red Bull não seria possível na McLaren:

“Em comparação com antes, havia muito mais comunicação com outros responsáveis da F1 ou das equipas. Talvez isso ajude um pouco também do ponto de vista técnico. Podemos obter muita informação ou podemos fazer algumas negociações. Isso ajuda a sobreviver na F1. Com a McLaren, eles disseram ‘nós tratamos da política e de tudo, por isso, concentrem-se apenas em fazer motores’. Esse era o papel. Por isso, interviemos um pouco mais depois de começarmos com a Red Bull. A mudança para mim é que, depois de começar com Toro Rosso, Franz Tost disse ‘deviam falar com a F1, deviam falar com a FIA'”.

“Mesmo que tivéssemos continuado com o projeto McLaren, penso que não teríamos sucesso, nem a McLaren”, disse ele. “A maior razão provavelmente é que a forma que começámos não era realmente a mais correta. Portanto, o projecto precisa de ser iniciado com a forma correta ou com a comunicação certa, o que não podíamos fazer com a McLaren. E isso é algo que fizemos com a Red Bull Racing e a Toro Rosso. Isso foi muito importante. Começámos do zero. Isso foi um reinício e precisávamos dele”.