F1, Franz Tost: “Red Bull não deixaria sair Pierre Gasly facilmente”

Franz Tost afirmou que a estrutura Red Bull não deixaria sair Pierre Gasly facilmente.

Tost acredita que se Gasly conseguir atingir o seu potencial e tornar-se num potencial campeão, a Red Bull quererá que seja com eles e não com um rival – embora Max Verstappen seja a sua grande esperança para o presente e o futuro.

Rumores ligaram Gasly a uma mudança para a Alpine, com algumas vozes a reportarem a ocorrência de um desacordo entre o piloto e Helmut Marko.

Mas Tost previu que, se o jovem de 24 anos continuar a sua boa forma, a Red Bull não vai querer que ele vá para outra equipa.

“Se um piloto é competitivo como o Pierre, então sim, claro que outras equipas irão perguntar sobre detalhes contratuais”, disse Tost ao Autosport.com. “Eles vão querer saber eventualmente quando um piloto está disponível. Mas ele tem um contrato com a Red Bull e não creio que a Red Bull o dê de graça numa fase tão precoce. Eles investiram muito dinheiro e mais cedo ou mais tarde, querem recuperar o investimento com bons resultados – vencer corridas e também campeonatos. Veremos”.

“Ele é agora um piloto experiente e também um piloto de sucesso”, disse Tost sobre Gasly. “Qualquer equipa foca-se sempre no piloto de sucesso. O que é que isto significa? A equipa ouve o feedback técnico do piloto e, claro, como resultado disso, o novo design do carro é influenciado. Deixem-me dizer desta forma – os designers e engenheiros, têm em consideração todo o feedback técnico de um piloto de qualidade que tornam o carro do próximo ano ainda melhor. Esse carro encaixa então no estilo de condução deste piloto para tornar o carro simplesmente mais rápido. Essa é a forma normal”.