F1, Franz Tost: “Quinto lugar deve ser o objetivo”

A Alpha Tauri tem-se apresentado a um nível muito interessante neste arranque de época. Franz Tost atribui 70% das melhorias que temos visto na Alpha Tauri aos progressos que a Honda fez na sua unidade motriz:

“Espero que possamos ir à Q3 regularmente e estar na luta pelos pontos”, disse Tost à Speedweek. “Para a equipa, o quinto lugar deve ser o objetivo. Houve pequenos avanços no chassis, mas a principal vantagem vem da Honda com um motor muito mais forte. Eu diria que 70% das melhorias deve-se aos japoneses, 30% ao carro”.

“Nós, como toda a gente, temos de nos preparar para o próximo ano com novas regras e um novo carro, e depois temos menos cinco milhões disponíveis e outros cinco um ano mais tarde. Até agora, temos sido capazes de ficar com as peças mais antigas do carro da Red Bull, o que poupou dinheiro. Isso já não funcionará em 2022. Os preparativos já estão em curso.”