F1, Franz Tost: “Pierre Gasly pode voltar à Red Bull”

Quem o diz é Franz Tost, o seu chefe de equipa na Alpha Tauri: “Pierre Gasly pode voltar à Red Bull”. Depois de ter sido despromovido da Red Bull à Toro Rosso, após ter tido muitas dificuldades em acompanhar Max Verstappen na Red Bull, na primeira metade de 2019, Pierre Gasly, regressou à Alpha Tauri (ex- Toro Rosso), onde no ano passado conseguiu vencer o GP de Itália. Agora, Tost diz que Gasly vai ter um “carro ainda mais rápido este ano” e por isso “esperamos ganhar outra corrida, como fizemos no ano passado, foi sempre o nosso objectivo, mas sabemos que em condições normais isso não é possível. Em Monza tivemos um carro rápido e Gasly conduziu na perfeição sem cometer erros, mas tivemos muita sorte com a penalização de Hamilton”, disse o austríaco à italiana La Gazzetta dello Sport, acrescentando que a melhor hipótese de Pierre Gasly para já é continuar na Alpha Tauri, por agora, mas: “Penso que ele está feliz por ficar aqui. Ele adora a equipa, e nós gostamos dele. Mas se o Pierre continuar a correr esta temporada como fez em 2020, terá definitivamente a oportunidade de voltar à Red Bull, ou ir para outra equipa competitiva. Ele tem tudo o que precisa para se tornar bem sucedido”, acrescentou Tost.