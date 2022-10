F1, Franz Tost: Nyck de Vries deve ser “muito competitivo a partir da primeira corrida” | AutoSport

Na AlphaTauri esperam um piloto que precise de pouco tempo de adaptação aos monolugares de Fórmula 1 em 2023 com a contratação de Nyck de Vries para o lugar de Pierre Gasly. E com razão, visto que de Vries fará ainda mais um treino livre pela Mercedes antes da corrente temporada terminar, somando a quarta sessão do ano, e já leva uma corrida completa com o Williams FW44 quando se sentar aos comandos do AlphaTauri pela primeira vez.

“Espero que este período de aprendizagem para Nyck seja reduzido a alguns testes”, disse Franz Tost durante GP do Japão, no anúncio do piloto para a equipa em 2023. “Isso significa que espero que seja muito competitivo a partir da primeira corrida de 2023”.

Corroborando estas palavras de Tost, Helmut Marko, ainda antes do acordo com a Alpine estar concluído, tinha dito que para ficarem sem um piloto como Pierre Gasly teria de ser substituído por outro que desse condições imediatas à equipa de competir ao nível do francês. Ou seja, sem perderem muito tempo com adaptações como acontece na maioria dos estreantes.

A acompanhar de Vries estará Yuki Tsunoda, de quem a equipa espera uma melhoria de desempenhos no próximo ano. “Se tivermos um bom carro, é fácil para ambos os pilotos. Se tivermos problemas no carro, penso que não será tão fácil resolver tudo, porque Nyck não tem tanta experiência na F1”, disse Tost. “Yuki ainda está num processo de aprendizagem, mas penso que Yuki no próximo ano deverá amadurecer o suficiente para dar orientação técnica. No entanto, espero muito de Nyck porque tem experiência noutras categorias onde ganhou corridas e campeonatos e, portanto, mais uma vez se o carro funcionar, penso que teremos um ano de sucesso”, concluiu o responsável da AlphaTauri.