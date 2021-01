F1, Franz Tost: “Não sei se Max Verstappen teria o mesmo sucesso sem Jos”

O sucesso de um piloto de F1 depende de inúmeros fatores. Para Franz Tost o sucesso de Max Verstappen deve-se em grande parte ao seu pai, Jos Verstappen.

Desde cedo que Verstappen começou a ser visto como um diamante em bruto e a sua ascensão foi meteórica. No entanto esse sucesso foi alicerçado na experiência e conhecimento do seu pai, como confirmou Franz Tost:

“Jos ensinou ao Max tudo o que era necessário”, disse ele à revista Formule 1. “Não sei se Max teria conseguido o mesmo sem Jos. Ele provavelmente teria entrado na Fórmula 1, mas teria sido tão rápido e bem sucedido como é agora? Duvido. O processo de aprendizagem para um jovem piloto é muito importante desde muito cedo. O que se aprende entre os sete e doze anos de idade é muito importante neste desporto. Como resultado, habituamo-nos a tudo, é natural, por assim dizer, e já quase não temos de pensar mais nisso. Jos elevou o Max a um grande nível. ”

Aos 17 anos, o holandês tornou-se o piloto mais jovem de sempre do desporto quando o fez, mas o director da equipa nunca teve qualquer preocupação a este respeito.

“Ainda me lembro bem disso”, recordou ele. “Pista molhada, estava a chover. Como sabem, uma volta em Norisring é curta: demora menos de um minuto. Ainda assim, o Max foi um ou dois segundos mais rápido do que o resto. Helmut Marko e eu estamos sempre em contacto sobre este tipo de assuntos, é claro, discutimos extensivamente o desempenho dos jovens. Ficou claro para mim então que eu queria o Max no nosso carro, como piloto e não como piloto de testes.”

“Muitos ‘especialistas’ disseram que era demasiado cedo. Ao que eu disse: mas não para Max Verstappen. Ele não é um passageiro no carro, como se vê frequentemente com os recém-chegados, ele pilota o carro. Ele sempre controlou o carro … extraordinário”.