F1, Franz Tost: “Muitos pilotos subvalorizam o desafio físico | AutoSport

Muitos ainda não parecem entender o desafio físico que os pilotos enfrentam na F1. O facto de estarem constantemente a treinar deveria ser um sinal claro, mas ainda assim muitos consideram que a F1 é um desporto fácil ao nível físico. Acontece que não é, e necessita de muito trabalho. Franz Tost falou sobre isso referindo o caso de Yuki Tsunoda, que não treinou o suficiente no começo da época passada e pagou o preço pelo seu desleixo, sentido mais dificuldades:

“Não é só Yuki que subestima o quão físico é pilotar um carro de Fórmula 1”, disse Tost aos media esta semana em Barcelona. “É igual para todos os jovens pilotos quando competem pela primeira vez num carro de Fórmula 1, porque esta é uma outra dimensão”, explicou Tost. “Eu digo-lhes sempre quando chegam à Fórmula 1 ‘Agora o verdadeiro trabalho árduo vai começar! Tudo o que fizeram antes era o jardim de infância, agora têm de começar a trabalhar, ser disciplinados´”.

“Não foi só o Yuki que teve problemas no início. Não conheço nenhum piloto que tenha vindo para a Fórmula 1 sem ter quaisquer problemas físicos. É uma formação especial. Era mais fácil há 10, 15 anos atrás – havia muito mais testes antes”, continuou ele. “Hoje em dia os pilotos têm de ir mais ao ginásio, têm de fazer muito treino físico. E não devemos esquecer que estes carros são os carros mais rápidos de sempre”, acrescentou ele. “[Yuki] compreendeu isso. Treinou muito durante os meses de Inverno, e claro que do ponto de vista físico está a um nível muito mais elevado do que no ano passado”