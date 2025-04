F1, Franz Tost: “Max Verstappen ganharia mesmo com um trator”

O antigo diretor da equipa AlphaTauri (Toro Rosso), Franz Tost, elogiou o extraordinário talento de Max Verstappen, brincando que Verstappen é tão rápido que poderia ganhar corridas mesmo com um trator.

Tost apontou o desempenho de Verstappen num Ferrari GT3 em Portimão – onde foi dois segundos mais rápido do que os outros – como prova da sua excecional capacidade natural em qualquer tipo de carro.

“Max Verstappen ganharia mesmo com um trator! Por exemplo, no ano passado, Max fez um teste com um GT da Ferrari. Ele foi imediatamente dois segundos mais rápido do que os outros. Max tem uma sensação de velocidade, uma visão, um controlo do veículo incríveis – seja ele qual for. Por isso, ele dar-se-ia imediatamente bem com qualquer carro de Fórmula 1. É claro que depois ele vai afinar o carro para melhor se adaptar ao seu estilo de condução.”

Tost destacou dois pontos fortes que distinguem Verstappen: velocidade natural superior e força mental excecional para atuar sob pressão. Sublinhou que teria sucesso em qualquer carro de Fórmula 1, não apenas num carro adaptado ao seu estilo de condução.

Tost também recordou ter reconhecido o potencial de Verstappen desde cedo, durante os seus dias de karting e numa corrida de Fórmula 3 em Norisring, comparando o seu domínio a um jovem Michael Schumacher. Tost previu a grandeza de Verstappen muito antes de ele chegar à Fórmula 1.

“O Max é um piloto muito especial. Em primeiro lugar, a sua velocidade natural é superior à dos outros. E, em segundo lugar, é tão forte mentalmente que consegue pôr em prática o seu talento sobrenatural no momento decisivo. É isso que o torna tão superior”, afirmou. “Já se tinha destacado no karting, no Campeonato da Europa. Depois veio a chuvosa corrida de Fórmula 3 em Norisring. Max conduziu com tanta confiança que parecia que os outros estavam estacionados. Isso fez-me lembrar Michael Schumacher, que foi igualmente dominante numa corrida chuvosa de Fórmula Ford em Salzburgring, em 1987. Na altura, eu trabalhava para o futuro manager [de Schumacher], Willi Weber, e disse-lhe imediatamente: ‘Tens de o levar. Não há como errar!