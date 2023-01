F1: Franz Tost gostaria de ter Mick Schumacher na AlphaTauri | AutoSport

Mick Schumacher perdeu o lugar de piloto da Haas, sendo substituído em 2023 pelo regressado Nico Hülkenberg. Schumacher foi apontado a algumas equipas, mas acabou por assinar contrato com a Mercedes para a função de piloto de reserva e desenvolvimento, ficando dessa forma afastado da grelha desta época.

Günther Steiner afirmou recentemente que o piloto alemão está numa boa posição para poder regressar ao pelotão da Fórmula 1, dando como exemplo o que se passou com Nyck de Vries. Em declarações paralelas, Franz Tost, responsável pela AlphaTauri que acabou por contratar Nyck de Vries, garantiu que gostaria de ter visto Schumacher aos comandos do seu carro.

Tost confirmou o interesse em Schumacher antes da assinatura de contrato com o piloto neerlandês.

“Para mim pessoalmente, ele já era um tema [de conversa]”, disse Tost em entrevista à RTL. “Gostaria realmente de ter o Mick no carro”, acrescentando Tost, que está “convencido que Mick tem muito talento e que também tem o que é preciso para fazer uma carreira de sucesso na Fórmula 1”.

O responsável da AlphaTauri admitiu que não houve qualquer oferta a Schumacher por “razões políticas” e porque o alemão era um piloto da academia da Ferrari.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool