F1: Franz Tost feliz por ter “um dos melhores pilotos da atualidade”

A Alpha Tauri apresentou recentemente o seu novo carro, assim como o alinhamento de pilotos. Franz Tost está satisfeito com a dupla com a qual enfrentará a época 2021.

Segundo o chefe da equipa italiana, Pierre Gasly é um dos melhores da atualidade, que ajudará ao desenvolvimento de Yuki Tsunoda:

“Penso que Pierre é um dos melhores pilotos da atualidade. A boa compreensão técnica de Pierre permite-lhe tirar o melhor partido do carro”, disse Tost. “Pierre está com a equipa há já algum tempo, pelo que está familiarizado com todos os procedimentos e com a nossa forma de trabalhar. Ele será um bom líder, ajudando Yuki no seu desenvolvimento”.

“Ele sabe como ganhar uma corrida – como provou no ano passado em Monza – e se lhe fornecermos um carro competitivo, espero que tenha muito sucesso nesta temporada”.

“E, temos Yuki, que terminou em terceiro no campeonato de F2. Assistiu às suas corridas no ano passado na F2, devo dizer que fez um trabalho fantástico, ganhando corridas e realizando muitas manobras de ultrapassagem impressionantes”, acrescentou Tost. “Yuki já completou alguns testes connosco num carro de F1 e estou convencido de que terá um início de carreira bem sucedido na sua F1 devido à sua velocidade natural e talento.”

“A decisão de escolher Pierre e Yuki em 2021 foi tomada porque a filosofia da Scuderia AlphaTauri ainda é dar aos jovens condutores talentosos do Programa Red Bull Júnior a oportunidade de subir à F1 e de os educar – é por isso que Yuki tem agora a sua oportunidade. Com Pierre do lado de Yuki temos um piloto experiente que pode ajudar o nosso estreante japonês a desenvolver-se mais rapidamente, mas, ao mesmo tempo, podemos apontar para bons resultados. Penso que este par é o melhor cenário possível para atingir os nossos dois objectivos e estou também confiante de que conseguiremos atingir sucesso”.