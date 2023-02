F1, Franz Tost: “Estou convencido de que os carros serão muito mais equilibrados” | AutoSport

A Alpha Tauri apresentou o seu novo carro e por isso a ambição é renovada para este ano. Franz Tost, diretor da equipa, falou do que espera dos seus pilotos e desta época.

O austríaco de 67 anos costuma sempre colocar a fasquia alta no início do ano e nesta época, apesar de não apontar um objetivo específico para a sua equipa, não se coibiu de dizer o que espera dos seus pilotos:

“Nyck De Vries pilotou em apenas uma corrida de Fórmula 1, no ano passado em Monza, onde produziu uma performance fantástica. No entanto, tem uma grande experiência em corridas, tendo ganho corridas e campeonatos em muitas das categorias em que participou. Por conseguinte, tenho a certeza de que ele conseguirá apresentar bons resultados em breve na temporada, para depois estar a terminar nos pontos das corridas. Nyck é tecnicamente muito qualificado e concentrado. Ao pilotar o nosso carro no teste para jovens de Abu Dhabi no final da época passada, ele já deu aos engenheiros um bom feedback técnico. Penso que ele irá compreender imediatamente o novo carro. Ele familiarizar-se-á com ele rapidamente e o seu feedback será útil porque, como disse anteriormente, ele compreende os desafios técnicos que os carros de Fórmula 1 apresentam. Creio que ele é um dos condutores mais competentes em termos de compreensão técnica do carro.

No ano passado, Yuki teve dificuldades com o carro. Este ano, como espero que tenhamos um carro bastante competitivo, a Yuki deve sempre ter como objetivo estar na Qualificação 3 e terminar as corridas nos pontos. É um piloto muito qualificado e tem agora muita experiência com duas épocas na Fórmula 1. Por esta razão, claro, ele tem de marcar muito mais pontos do que no ano passado.

Penso que todo o campo estará muito mais próximo. É claro que as três grandes equipas ainda têm uma vantagem das suas infraestruturas, do lado do pessoal, mas estou bastante convencido de que em 2023 os carros serão muito mais equilibrados. Além disso, enquanto o Verstappen venceu o campeonato bastante cedo na época do ano passado, não espero que um piloto tenha uma vantagem tão grande este ano e ganhe o campeonato tão cedo. Penso que se tornará uma luta que se prolongará até ao final da época. É isso que os fãs, espetadores, e todos nós queremos ver.”