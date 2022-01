F1: Franz Tost diz que teto orçamental não muda muito a ‘ordem’… | AutoSport

Franz Tost, Chefe de Equipa da AlphaTauri, segundo Team da Red Bull, é de opinião que apesar do novo teto orçamental as grandes equipas continuarão a ser as mais fortes na Fórmula 1, pois o dinheiro que gastaram nos últimos anos em aperfeiçoar os seus recursos e modernizar as suas instalações vai sempre acabar por se refletir.

A Teto orçamental visa terminar com a grande disparidade entre as 10 equipas de F1, mas a verdade é que tal como diz Franz Tost, não deve alterar muito a correlação de forças. Para Tost: “Temos de trabalhar nas infra-estruturas, para otimizar tudo deste lado. Estamos a fazer um novo edifício, terminamos dentro de dois anos, e há muitas coisas a acontecer para nos levar para uma melhor posição. Mas não somos só nós. Os outros fazem o mesmo. É o que é a Fórmula 1, uma grande luta em todo o lado”, disse Tost, cuja equipa não tem, por exemplo, um simulador: “As ferramentas de simulação estão a tornar-se cada vez mais importantes, porque estamos a rodar cada vez menos em pista”, disse ao Motorsport.com.