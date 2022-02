F1, Franz Tost: “Deveríamos pensar em reduzir o número de corridas” | AutoSport

O número de corridas por época continua a dar que falar e Franz Tost, chefe da Alpha Tauri, referiu que talvez a F1 necessitasse de reduzir o número de corridas para se manter especial. Quanto mais corridas, mais banal se torna o espetáculo e com isso a marca F1 perde.

“Para mim 23 corridas é o limite absoluto, não do ponto de vista da carga de trabalho, mas porque estou preocupado que com um número tão elevado de corridas, no final pode fazer com que as pessoas percam o interesse na Fórmula 1. Para mim, o melhor número seria entre 18 e 20 corridas”, disse Tost, “porque a Fórmula 1 deveria ser um produto premium e deveríamos realmente pensar em talvez reduzir o número de corridas para o manter especial. Pessoalmente, estou bem com 23 corridas ou mais, mas esta não é a questão. A questão é o que é melhor para o futuro da Fórmula 1”.