F1, Franz Tost: “carro não foi suficientemente competitivo” | AutoSport

Desde que passou a designar-se por AlphaTauri, 2022 acabou por ser a época com os mais fracos resultados desportivos da equipa italiana e isso criou uma pressão extra em Faenza. O consultor da Red Bull Helmut Marko avisou que o nono posto no campeonato é muito pouco e essas palavras têm eco no chefe de equipa Franz Tost. O austríaco, que não queria deixar escapar Pierre Gasly para a Alpine, terá um novo piloto no alinhamento da equipa para 2023, mas espera um monolugar mais capaz do que o AT03 de 2022.

Tendo terminado o campeonato atrás da Haas e (bem atrás) da Alfa Romeo, Tost não ficou nada contente com o nono lugar final. “Não posso estar satisfeito com esta época porque não atingimos os nossos objetivos”, disse o responsável da AlphaTauri ao GPFans.com. “Não fomos suficientemente bons em todas as diferentes áreas. O carro não foi suficientemente competitivo e, portanto, foi difícil somar pontos, estar na frente como estivemos no ano passado por um par de vezes”.

Franz Tost deixou um aviso à navegação: “Espero que os nossos engenheiros compreendam o que têm de fazer no carro do próximo ano e que regressemos com um pacote muito mais competitivo”, concluiu.