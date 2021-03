F1, Franz Tost (Alpha Tauri): “O AT02 parece ser competitivo…”

Naturalmente, Franz Tost, Chefe de Equipa da Alpha Tauri, está confiante com o que viu da sua equipa durante os três dias de teste. Tem um piloto que com um bom carro pode lutar no meio do pelotão, e para já o rookie mais prometedor: “Tivemos três dias de teste realmente bons no Bahrein e conseguimos completar 2.284 km no total. Aprendemos muito sobre o carro porque conseguimos completar muitas voltas. Ambos os pilotos fizeram um trabalho fantástico ao longo dos três dias, Pierre foi muito consistente em cada sessão e o Yuki teve um desempenho muito bom no final do teste com aquele registo. O AT02 parece ser competitivo, mas não saberemos quão representativo isto é até à primeira sessão de qualificação aqui no Bahrein”, disse.