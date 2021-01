F1, Franz Tost: “A temporada de 2020 foi melhor do que a de 2008”

De acordo com o chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, a temporada de 2020 bate a temporada de 2008, onde a equipa italiana viu Sebastian Vettel conquistar a primeira vitória no Grande Prémio da Itália desse ano.

Em 2020, a equipa que mudou de nome (Toro Rosso para AlphaTauri) conquistou a se segunda vitória com Pierre Gasly, também no Grande Prémio de Itália. Para Tost, em declarações ao motorsport.com, “2008 foi um ano fantástico, com a vitória do Sebastian em Monza, mas não tivemos resultados tão bons ao longo da temporada”

“Este ano tivemos boas corridas. Não foi só a vitória em Monza, foi o quarto lugar em Imola, o quinto lugar em Portimão, fomos sextos no Bahrein e na Alemanha, sétimos na Áustria, Grã-Bretanha e Mugello. São estes resultados que colocam 2020 na frente de 2008”, afirmou Tost.