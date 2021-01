F1, Franz Tost: “A Pandemia uniu as equipas”

Nos últimos meses foram tomadas decisões importantes para o futuro da F1 e Franz Tost acredita que a pandemia obrigou as equipas a olharem de forma diferente para o campeonato e que de alguma forma as equipas estão mais unidas.

Tost explicou ao Autosport.com como as equipas se uniram nestes tempos conturbados: “Toda a gente se apercebeu de como poderia tornar-se difícil no futuro. As equipas de Fórmula 1 dificilmente trabalham em conjunto, porque todos têm o seu próprio interesse, e infelizmente não olham para o panorama geral. Quanto ao limite de custos, as equipas de topo não teriam estado tão abertas a reduzir o montante de dinheiro que pretendem gastar, para 145 milhões de dólares no primeiro ano, sem estes problemas da COVID-19. Creio que esta situação especial com a COVID-19 abriu os olhos, que há simplesmente menos dinheiro na mesa, como se esperava. Se tivermos menos dinheiro, só podemos gastar o dinheiro que temos. Por conseguinte, penso que alguns dos meus colegas mudaram um pouco de ideias”.