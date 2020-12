F1: Frank Williams internado no hospital

Frank Williams, lendário ex-director da Equipa de Fórmula 1 com o seu nome, está atualmente em condições estáveis no hospital, disse a sua família.

Esta terça-feira, numa declaração da família Williams pode ler-se: “Sir Frank Williams foi recentemente internado no hospital onde se encontra atualmente em estado estável. O estado de saúde de Frank é um assunto privado e, portanto, a família não divulgará mais detalhes neste momento. Pedimos que respeitem a privacidade da família. A equipa divulgará oportunamente uma nova atualização. Obrigado”.

Sir Frank começou a reduzir a sua carga de trabalho na Fórmula 1 em 2012, quando se retirou da direcção da Williams, com Claire Williams, sua filha, a assumir o cargo de representante da família.

Um ano mais tarde, foi nomeada vice-diretora da equipa. Frank passou algum tempo no hospital em 2016, recuperando da pneumonia e subsequentemente parou de viajar para as corridas – embora tenha feito uma rara aparição no Grand Prix da Grã-Bretanha do ano passado.