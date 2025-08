F1: Franco Colapinto teve um acidente na Hungria

Franco Colapinto, da Alpine, estava hoje de manhã ao serviço da Pirelli que está a fazer testes de preparação para a temporada 2026, com os novos pneus e não terá conseguido evitar um acidente.

Numa publicação nas redes sociais, a Alpine referiu que” durante o segundo dia de testes da Pirelli em Hungaroring, esta manhã, Franco Colapinto sofreu um acidente na curva 11. Franco foi examinado no centro médico do local e está bem”.

Ontem, realizou-se a primeira sessão de testes da Pirelli para os pneus de Fórmula 1 de 2026, com a participação da McLaren, Racing Bulls e Alpine. O foco foi avaliar os protótipos dos compostos C3, C4 e C5 em stints curtos e longos, sob temperaturas ambientes de 21 °C a 31 °C e temperaturas da pista de até 56 °C.

As equipas utilizaram carros adaptados às novas dimensões dos pneus de 2026 (ainda com jantes de 18 polegadas, mas mais estreitas: -25 mm à frente, -30 mm atrás). A McLaren e a Alpine utilizaram carros de 2023, enquanto a Racing Bulls utilizou um modelo de 2022.

Entre os pilotos estavam Lando Norris (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) e Paul Aron (Alpine). Aron registou o tempo mais rápido (1’18“789), seguido por Norris (1’19”272) e Lawson (1’19″510), com cada um completando mais de 140 voltas.

Os testes continuam hoje com Franco Colapinto e Pierre Gasly, da Alpine, e Charles Leclerc, da Ferrari, a juntarem-se à sessão.

