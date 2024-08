F1: Franco Colapinto substitui Logan Sargeant até ao fim da época

A Williams Racing anunciou que Franco Colapinto vai juntar-se à equipa para o resto do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2024, a partir do Grande Prémio de Itália. Ele correrá ao lado de Alex Albon, usando o número 43.

Colapinto, membro da Williams Racing Driver Academy, está a ter uma boa temporada de F2 com uma vitória e vários pódios. Ele será o primeiro piloto argentino de F1 em 23 anos e o segundo a correr pela Williams.

Franco Colapinto mostrou-se muito satisfeito com esta inesperada oportunidade que lhe surge, depois de ter visto a porta da F1 fechar-se com a entrada de Carlos Sainz em 2025 para ocupar o lugar que o argentino ambicionava:

“É uma honra fazer a minha estreia na Fórmula 1 com a Williams – é disto que os sonhos são feitos. A equipa tem uma história fantástica e uma missão para regressar à frente, da qual estou ansioso por fazer parte. Chegar à F1 a meio da época implica enfrentar uma enorme curva de aprendizagem, mas estou pronto para o desafio e estou totalmente concentrado em trabalhar o mais possível com o Alex e a equipa para que seja um sucesso.”

James Vowles, Diretor da Equipa, explicou o motivo da troca e deu as boas vindas ao jovem piloto:

“Substituir um piloto a meio da época não é uma decisão que tenhamos tomado de ânimo leve, mas acreditamos que isto dá à Williams a melhor hipótese de competir por pontos durante o resto da época. Acabámos de fazer uma grande atualização no carro e precisamos de maximizar todas as oportunidades de marcar pontos numa batalha extremamente apertada no meio do pelotão.

Também acreditamos no investimento nos nossos jovens pilotos na Williams Racing Driver Academy e o Franco está a ter uma oportunidade fantástica de demonstrar aquilo de que é capaz nas últimas nove rondas da época”.

Vowles aproveitou para agradecer o contribuído de Logan Sargeant:

“Isto é, sem dúvida, incrivelmente duro para o Logan, que deu tudo de si ao longo do seu tempo com a Williams, e queremos agradecer-lhe por todo o seu trabalho árduo e atitude positiva. O Logan continua a ser um piloto talentoso e vamos apoiá-lo para que continue a sua carreira de piloto no futuro. Sei que Franco tem grande velocidade e enorme potencial, e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer na Fórmula 1.”