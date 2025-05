F1, Franco Colapinto substitui Jack Doohan na Alpine: aposta na rotação de pilotos

Há mudança de rumo na Alpine, Franco Colapinto substitui Jack Doohan e tem cinco corridas para provas que merece ficar com o lugar em definitivo.

A Alpine confirmou que o argentino Franco Colapinto vai substituir Jack Doohan nas próximas cinco corridas do Mundial de Fórmula 1, começando já no Grande Prémio da Emília-Romagna. A decisão faz parte de uma estratégia agora assumida de rotação de pilotos, e tem como objetivo, avaliar melhor o line-up da equipa no que o piloto ao lado de Pierre Gasly diz respeito.

Esta mudança ocorre após a saída inesperada do chefe de equipa Oliver Oakes, cujas funções passam agora a ser temporariamente assumidas pelo conselheiro executivo Flavio Briatore. A equipa sublinhou que Doohan continua a ser parte integrante do projeto e assumirá o papel de piloto de reserva durante este período.

Doohan, promovido a titular ainda em 2024 após a saída de Esteban Ocon, tem enfrentado dificuldades no seu primeiro ano como piloto efetivo, sem conseguir acompanhar – sequer de perto – o ritmo de Gasly.

O seu desempenho foi particularmente criticado após o abandono na primeira volta em Miami, devido a uma colisão com Liam Lawson, além de outros incidentes, como o acidente nos treinos em Suzuka.

Por outro lado, Colapinto impressionou na segunda metade de 2024 ao substituir Logan Sargeant na Williams, somando pontos no Azerbaijão e em Austin. Apesar de alguns acidentes em São Paulo e Las Vegas, o argentino conquistou a confiança da Alpine e agora terá a sua grande oportunidade. “Quero agradecer à equipa por me dar esta oportunidade de competir nas próximas cinco corridas”, afirmou Colapinto. “Tenho trabalhado muito com o programa de testes e simulador em Enstone e farei o meu melhor para me adaptar rapidamente e obter bons resultados ao lado do Pierre.”

Já Jack Doohan reagiu com maturidade à decisão: “Orgulho-me de ter alcançado o sonho de ser piloto de F1. Esta pausa é difícil de aceitar, claro, porque quero competir, mas respeito a decisão e continuarei a trabalhar para ajudar a equipa. Temos objetivos a longo prazo e estou focado em alcançá-los.”

Por fim, Flavio Briatore explicou a rotação: “Analisámos o início da temporada e decidimos testar o Franco nas próximas cinco corridas. Com o nível atual da competição e o progresso do carro, esta avaliação completa dos nossos pilotos é essencial para maximizar os nossos objetivos para 2026. Jack tem sido profissional e continuará a contar com o nosso apoio.” A situação será reavaliada após o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em julho.

Como se percebe, as coisas na equipa andam um pouco turbulentas, ainda mais com a recente saída abrupta de Oli Oakes, chefe de equipa da Alpine F1, que se demitiu inesperadamente na véspera do anúncio da chegada de Franco Colapinto. A posição de Doohan era incerta há meses, culminando na sua saída após apenas seis corridas.

Era quase certa, já há algum tempo a ‘promoção’ de Franco Colapinto e nota-se aqui claramente a influência de Flavio Briatore, sendo com grande dose de certeza a força motriz por trás destas mudanças. Só isso explicaria a saída de Oliver Oakes.

Por outro lado, não é de excluir que a decisão deverá ter muito a ver com aspetos financeiros, pois os patrocínios de Colapinto devem ter dado bom empurrão… à decisão!

Agora é a vez de Colapinto provar o seu valor, e claramente o argentino estará mais pressionado agora do que esteve o ano passado na sua primeira experiência na F1 com a Williams.