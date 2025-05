F1: Franco Colapinto pode assumir já o lugar de Jack Doohan na Alpine

Franco Colapinto, que foi piloto substituto da Williams em 2024 e juntou-se oficialmente à Alpine como reserva em janeiro, é o favorito para substituir Doohan. Colapinto já tinha sido considerado pelo conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, no final do ano passado, indicando um interesse de longa data no argentino. Paul Aron, outro júnior da Alpine, continua a ser considerado para um potencial futuro lugar.

Embora tenha impressionado alguns elementos da equipa com a sua velocidade bruta no início da época e tenha recentemente superado o seu companheiro de equipa Pierre Gasly pela primeira vez em Miami, a sua passagem tem sido marcada por erros, desempenhos inconsistentes e seis corridas sem pontos. O seu último contratempo foi um acidente na primeira curva em Miami, envolvendo Liam Lawson, que levou à sua retirada.

