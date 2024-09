F1, Franco Colapinto: “Esperava ser rápido”.

Colapinto marcou os seus primeiros pontos em Baku apenas a sua segunda corrida, embora tenha terminado fora do top 10 em Singapura, mostrou as suas capacidades com algumas manobras notáveis. Apesar do seu bom desempenho, não tem um lugar garantido em 2025. Colapinto tem mostrado confiança nas suas capacidades e tem sido fundamental para o sucesso da Williams sob a direção de James Vowles. Colapinto reconheceu que esperava ser rápido desde início, enaltecendo a ajuda de Alex Albon na sua adaptação:

Franco Colapinto tem surpreendido nas suas primeiras corridas na Fórmula 1 depois de substituir Logan Sargeant em Monza, impressionando com performances muito interessantes. O argentino acreditava muito no seu valor e que conseguiria ser bem-sucedido.

