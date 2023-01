F1: Franco Colapinto é o novo “recruta” da Williams | AutoSport

A Williams anunciou Franco Colapinto como o mais recente membro do seu programa jovem de pilotos, confirmando ainda que o jovem argentino de 19 anos vai competir no Campeonato da FIA de Fórmula 3 de 2023 com a MP Motorsport.

“É uma verdadeira honra juntar-me à Williams Racing como piloto da Academia”, afirmou o piloto, acrescentando que “são uma das equipas de maior sucesso na história da Fórmula 1 e estou ansioso por seguir os passos do meu compatriota Carlos Reutemann”.

Regressando à MP Motorsport, Colapinto salientou que “gostei muito do meu tempo com a equipa na Eurocup e no FRECA e alcançamos alguns grandes resultados juntos. O objetivo é chegar ainda mais alto desta vez.

Franco junta-se à ‘Williams Racing Driver Academy’ depois de ter passado a última temporada como estreante na F3 com a Van Amersfoort Racing, conquistando a pole position no Bahrein e a vitória nas corridas Sprint de Imola e Monza. Subiu ainda ao pódio na Áustria, Hungria, Holanda, somando 76 pontos e terminou no 9º lugar do campeonato.

O jovem piloto Franco Colapinto tem já uma impressionante carreira, tendo participado em mais de 100 corridas, incluindo as 24 Horas de Spa e as 24 Horas de Le Mans. Passou pelo Asian Le Mans Series em 2021, foi campeão espanhol de Fórmula 4 em 2019 e campeão argentino em duas categorias no karting.

Sven Smeets, diretor desportivo da Williams Racing, acompanhou os desempenhos de Colapinto e salientou que “as suas conquistas na carreira desde o início do karting realçam a capacidade natural de Franco ao volante e o que ele é capaz de fazer nos próximos anos. Destacou-se na temporada de estreia na Fórmula 3 com várias performances fortes que o levaram a pódios e a vitórias. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com Franco para apoiar e impulsionar o seu desenvolvimento como piloto”.