F1, Franck Montagny: “Alan Permane e Otmar Szafnauer eram inúteis” | AutoSport

Continuam as reações às saídas dos responsáveis da Alpine nos últimos dois anos e as críticas aos homens que deixaram os lugares parecem surgir com frequência. Desta vez foi o ex-piloto de F1 francês Franck Montagny que congratulou Bruno Famin por ter dado ordem de marcha a Alan Permane e Otmar Szafnauer:

“Penso que o aumento da moral das tropas se deve principalmente ao facto de Permane, Szafnauer, etc. terem sido despedidos e, francamente, eram inúteis”, afirmou num vídeo. “Eu já estava com Permane quando estava na Renault em 2003, e a Renault tirou-o da equipa de corrida porque não o suportava mais e colocou-o na equipa de testes. Quando voltou à equipa de testes, cansou toda a gente e está na equipa há 34 anos. Acho que foi a coisa certa a fazer, bravo, Bruno Famin”.

Como é possível ter sucesso num contexto assim? Muito dificilmente. Ou realmente a Alpine tinha um problema com as suas chefias que, aparentemente, não é recente, ou então havia muitas pessoas por fora a desejar o insucesso dos homens do leme. E quando assim é, o resultado raramente é bom.