F1: Fornecimento da McLaren é um desafio para a Mercedes

A Mercedes será fornecedora de três equipas, além do fornecimento da própria Mercedes o que implica um aumento de trabalho em Brixworth.

Para o responsável da unidade motriz germânica, Hywel Thomas, este é um desafio exigente:

“Claro que acolhemos calorosamente a McLaren como cliente de motores”, disse o chefe do departamento de motores da Mercedes num vídeo divulgado pelo fabricante. “O mais importante para a nossa vida diária em Brixworth é que não temos de parar o desenvolvimento mais cedo do que é habitual, mesmo que tenhamos de construir mais motores e enviá-los para as corridas”.

“Planeamos construir esses motores extra sem que isso tenha um enorme impacto no que trazemos para a pista”, diz Thomas. De acordo com ele, o maior desafio reside nos preparativos para 2022. É nessa altura que os combustíveis E10 serão conduzidos pela primeira vez. “Esta é a maior mudança de regras que nos afeta em 2022 e um desafio para nós e para o nosso fornecedor de combustível Petronas”.