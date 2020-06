F1: Formato inalterado para primeira prova

O formato da primeira prova do ano da F1 não irá sofrer alterações significativas, mantendo os três dias de atividade.

Na abertura do campeonato teremos três dias de ação em pista com três treinos livres, qualificação e corrida. São boas notícias para as equipas que terão assim três sessão para verificar as máquinas, testar novas soluções e procurar a afinação ideal para o carro. Também para os pilotos esta é uma boa notícia pois permitirá que tenham três treinos antes da primeira qualificação do ano.

Ainda não se sabe se este formato de três dias será mantido daqui para a frente ou se o formato de dois dias será implementado nas próximas provas.