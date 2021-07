F1: Formato da corrida sprint de qualificação | AutoSport

O formato do fim de semana do GP da Grã-Bretanha será totalmente diferente ao que estamos habituados, por causa da estreia da corrida sprint: um primeiro treino livre, com o mesmo período de tempo (60 minutos), seguido da qualificação com a duração e o formato que conhecemos (Q1, Q2 e Q3), novo treino livre no sábado, com a corrida sprint de qualificação a seguir. No domingo, a corrida principal.

As corridas sprint de qualificação terão a duração de 25 a 30 minutos, em princípio. Serão cumpridos 100km de corrida, ao contrário das corridas como as conhecemos, que cumprem mais de 300km.

A grelha para a corrida sprint será decidida na qualificação, que nesses fins de semana ocorrerá na sexta-feira. Já a ordem de chegada na corrida sprint, será a ordem da grelha da corrida principal de domingo, com os 3 primeiros classificados a receberem pontos conforme a sua posição: 3º classificado recebe 1 ponto; 2º classificado tem direito a mais 2 pontos; o 1º classificado recebe 3 pontos. Quer isto dizer, que o máximo de pontuação a receber nestes fins de semana com corridas de sprint, passa a ser 29 pontos (por exemplo, o mesmo piloto se vencer a corrida de qualificação, fizer a volta mais rápida na corrida e vencer a corrida, recebe 29 pontos).

Não existirão pit stops obrigatórios, quer-se uma corrida rápida e emocionante… quanto a isso temos de esperar e ver. A fim de encorajar mais ultrapassagens, os pilotos podem utilizar o DRS no espaço de dois segundos de um adversário, em vez do atual um segundo.

Para ver aqui o vídeo da F1 sobre as corridas sprint.