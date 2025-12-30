F1: Ford Performance otimista para a próxima época

A parceria Red Bull–Ford entra numa fase decisiva rumo a 2026, com o novo regulamento de unidades motrizes a representar um teste crucial para as ambições de Max Verstappen. Pela primeira vez na sua história, a Red Bull assume-se como construtor de motores, com o apoio técnico da Ford, num projeto que pode determinar se o neerlandês terá um pacote competitivo na estreia da nova era híbrida avançada.

O programa Red Bull–Ford marca uma rutura com o passado recente da equipa, que sempre dependeu de fabricantes externos como a Honda para a motorização. Esta aposta própria envolve riscos significativos: caso o desenvolvimento não atinja o nível esperado, Verstappen poderá enfrentar uma temporada desafiante. A primeira grande avaliação chegará já no próximo mês, num teste privado em Barcelona, que servirá como verdadeiro exame em pista ao novo grupo propulsor.

Foto: Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance, garante que o projeto cumpre o planeamento estabelecido, sublinhando que as metas definidas no início do programa foram alcançadas em termos de potência, performance, fiabilidade e prazos. O foco atual está concentrado na forma como a unidade reage ao comando do acelerador, gere a entrega de potência e se integra com os sistemas híbridos, um ponto crítico num regulamento que combina elevada componente elétrica com motor de combustão. Rushbrook admite, contudo, que há sempre incerteza até o conjunto rodar em pista, lembrando que simulações, laboratório e bancos de ensaio não reproduzem totalmente as condições reais.

“Está tudo a correr de acordo com o plano e estamos onde precisamos de estar, mas, claro, nada se junta verdadeiramente até o carro estar em pista” disse Rushbrook . “Esse será um dia importante e uma semana importante. Só aí veremos se todo o trabalho dos últimos três anos compensa.”

“Há sempre algum nervosismo quando um carro novo ou um motor novo vai para a pista pela primeira vez. As nossas ferramentas informáticas são boas para desenhar componentes e os nossos laboratórios são bons para desenvolver e calibrar o hardware, mas não se vê tudo até que tudo se junte realmente em pista. Conseguimos simular muita coisa no ambiente virtual, mas permanece a questão de saber se vamos encontrar em pista aspetos que não foi possível detetar em laboratório.”

“Quanto às características mais importantes desta nova unidade motriz, trata‑se de potência, performance, fiabilidade e depois a entrega. Em termos de calendário e de metas que definimos no início do nosso programa, cumprimo-las. Nos últimos meses, o trabalho tem incidido sobretudo na conduzibilidade e na calibração. Parte disso faz‑se com modelos computacionais, parte em laboratório e parte com os pilotos no simulador. É aí que está agora o foco.”

Com 2026 a introduzir uma das maiores revoluções técnicas da história da Fórmula 1, todos os fabricantes trabalham dentro dos mesmos limites regulamentares, procurando aproximar-se do que é teoricamente possível em termos de energia, recuperação e eficiência. Rushbrook salienta que, a partir dessas regras, cada marca define os seus objetivos, mas que, em essência, “todos apontam para o mesmo”, cabendo depois à execução – na forma como se converte teoria em desempenho e eficiência real – ditar quem ficará na frente.

“Basicamente, tudo assenta nas regras dentro das quais todos têm de operar. A partir daí, pode calcular‑se o que é teoricamente possível, e isso define o objetivo final. Por isso, creio que todos têm apontado para algo muito semelhante. Todos os engenheiros terão chegado a estimativas parecidas, porque todos lidam com as mesmas leis da física. Olhamos para o que é teoricamente possível e depois tudo depende da eficiência com que se chega lá, incluindo a forma como se faz a transferência de potência na prática.”