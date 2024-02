F1: Ford não comenta inquérito interno na Red Bull e aguarda o resultado | AutoSport

A parceria entre a Ford e a Red Bull foi anunciada em fevereiro do ano passad o, centrando-se no desenvolvimento do motor de combustão e outros elementos chave da unidade motriz que será produzida em Milton Keynes para competir na Fórmula 1 a partir de 2026, como células de baterias e tecnologia para motores elétricos, software de controlo e análise de dados.

O diretor global da Ford Performance Motorsports salientou à Associated Press em Daytona, que a Ford, como “uma empresa familiar é uma empresa que se rege por padrões muito elevados de comportamento e integridade”, esperando o “mesmo dos nossos parceiros”. Segundo Rushbrook, a informação que a Ford tem neste momento é que “a Red Bull está a levar a situação muito a sério”, até porque “também estão preocupados com a sua marca”. Sem dizer se a parceria entre Ford e Red Bull pode sofrer em resultado deste caso, Mark Rushbrook prefere que tudo seja analisado pela companhia austríaca. “Eles têm um inquérito independente e até sabermos a verdade, é muito cedo para comentarmos tudo isso”, disse o norte-americano.

