F1: Ford com projeto a longo prazo… mesmo sem Verstappen

A Ford garantiu que a sua parceria com a Red Bull na Fórmula 1 não depende da permanência de Max Verstappen na equipa. Apesar da importância do tetracampeão mundial, a marca norte-americana assegura estar comprometida com o projeto a longo prazo, independentemente do futuro do piloto neerlandês.

Verstappen, que corre pela Red Bull desde 2016, tem visto o seu futuro ser alvo de especulação nas últimas temporadas, sobretudo com a chegada das profundas alterações regulamentares previstas para 2026. A expectativa é que o piloto avalie qual a equipa mais competitiva antes de decidir onde correrá a partir de 2027.

A Red Bull inicia em 2026 uma nova fase como construtora de unidades motrizes, em parceria com a Ford. Este arranque acontece sem figuras históricas como Helmut Marko e Christian Horner, e após a saída de nomes de peso como Adrian Newey e Jonathan Wheatley.

Apesar das incertezas, a Ford considera que a solidez do projeto não está ligada a um único piloto. A marca confia na equipa técnica, na nova unidade motriz e na estrutura que está a ser construída. Ainda assim, reconhece que ter um campeão ao volante é uma mais-valia para extrair o máximo desempenho do conjunto.

À medida que a temporada de 2026 avançar, é expectável que os rumores sobre o futuro de Verstappen se intensifiquem. A Mercedes surge como uma das equipas mais bem posicionadas para tirar partido das novas regras, enquanto a Aston Martin, agora com Adrian Newey, também é apontada como possível destino do neerlandês em 2027.

“Ele é um talento geracional. Ter um campeão ao volante com uma unidade de potência Red Bull-Ford é importante. Acreditamos na equipa, na unidade motriz e nas pessoas que desenham o carro. Mas, no fim de contas, é o piloto que tem de extrair cada grama de desempenho, e acreditamos que o Max é um campeão”, afirmou Mark Rushbrook. “Max é uma parte importante da equipa, mas não ao ponto de dizermos: ‘Se ele sair, nós também saímos’. Temos confiança na equipa e sabemos que outros pilotos virão no futuro”, concluiu o diretor global da Ford Racing.