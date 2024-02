F1: Foco de Ocon está na Alpine e afasta possibilidade Mercedes | AutoSport

A ligação de Esteban Ocon à Mercedes, que têm origem ainda na sua formação como piloto, é argumento para alguma especulação em torno da possibilidade do piloto francês ser opção para Toto Wolff como substituto de Lewis Hamilton, mas o francês diz apenas estar concentrado no que pode fazer com a Alpine.

“É evidente que tenho boas ligações com a Mercedes. De certa forma, continuo a ser gerido por eles, mesmo que já não seja um jovem piloto”, disse Ocon após o evento de apresentação do projeto da equipa francesa para a temporada de 2024. “O meu foco é competir e o plano que tenho com a Alpine. Preciso de me concentrar no que se passa em pista, que é o mais importante”.

Ocon salientou que “se tudo correr bem, haverá sempre conversas, rumores – as coisas que vocês [imprensa] adoram – é o que acontece quando se faz um bom trabalho”.

O piloto mostrou-se surpreendido com o mercado de pilotos e, que, de certa maneira, iniciou-se com anúncio de Lewis Hamilton. “Sabia que ia ser uma época louca, de certeza, mas não pensei que começasse tão cedo. Em janeiro, é cedo, mas vai ser assim durante todo o ano […]. Acho que quanto mais cedo [estiver fechado], melhor”.