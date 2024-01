F1: Foco da Williams é o “objetivo a longo prazo”, assegura James Vowles | AutoSport

James Vowles acredita que a Williams vai ter melhores desempenhos em 2024, mas entende que ainda não será o suficiente para alcançar a Alpine na classificação, até porque não quer colocar em risco o compromisso a longo prazo da sua equipa para apresentar resultados imediatos.

O responsável da equipa britânica explicou ao Auto Motor und Sport que “não é realista” apontar a Williams à discussão do quinto ou sexto lugar da classificação do mundial de construtores, ocupados em 2023 pela Aston Martin e Alpine, respetivamente, porque conhece “a diferença real entre as equipas e sei qual é o nosso ritmo de desenvolvimento. E o que queremos mudar ainda está demasiado longe para nos permitir dar esse passo este ano”. Vowles adiantou que está “confiante de que estaremos melhor”, mas não quer colocar “em risco o nosso objetivo a longo prazo”. Mantendo a mesma dupla de pilotos da temporada passada, James Vowles assegurou que o Alexander Albon “que se vê hoje é diferente do Alex de quando estava na Red Bull ou do Alex do início da época passada”, acrescentando que faltava “confiança em si próprio” ao piloto tailandês, mas neste momento “está feliz, é um líder, define o rumo”.

O responsável da Williams considera que “muitos dos outros pilotos pilotasse um Williams amanhã, provavelmente teriam dificuldades”, tendo por isso dado nova oportunidade a Logan Sargeant, um piloto que “fez progressos corrida após corrida, em relação a si próprio e também a Alex”, disse.