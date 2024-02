F1: Foco da Ferrari dividida entre a próxima temporada e o desenvolvimento do novo motor | AutoSport

“Esta época vamos ter uma nova redução no número de horas de teste que podemos utilizar na atual unidade motriz. Portanto, estamos de alguma forma, por definição, a reduzir o compromisso com o motor atual, tudo o resto tem obviamente de ser gerido através do novo projeto. Também é verdade que, apesar deste desafio, também estamos focados na época de 2024, porque parece ser a época mais longa de sempre e sabemos que será exigente para os componentes e para a própria unidade”, acrescentou o responsável pela área dos motores da Ferrari.

“2024 será definitivamente um ano atarefado para o departamento”, disse Gualteri, citado pelo Motorsport.com. “O programa de 2026 está a começar a estar cada vez mais presente no nosso percurso de desenvolvimento. Portanto, é verdade que estamos a entrar nesta fase em que estamos a desenvolver as partes fundamentais da nova unidade motriz, mas em termos de percentagem é um pouco fácil, porque sabemos que temos [de cumprir] horas de dinamômetro para o período atual e que reduzem de época para época”.

De acordo com Enrico Gualtieri, o responsável do departamento de motores da Ferrari, este projeto representa um desafio complexo tanto para os fabricantes novos como para aqueles que já competem na Fórmula 1.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI