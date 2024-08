F1: Flavio Briatores acredita quem em 2026 “veremos a nova Alpine”

Flavio Briatore está confiança que a Alpine passará por uma transformação significativa até 2025, emergindo como uma equipa mais forte na Fórmula 1, afirmando que neste momento, a prioridade é reunir as condições para produzir um bom carro para 2026.

Com Esteban Ocon prestes a deixar a equipa para rumar à Haas e apenas Pierre Gasly confirmado para o próximo ano, Briatore, que desempenha um papel de consultor na equipa francesa, sublinhou que a dupla de pilotos não é o foco imediato.

Na sua opinião, a prioridade da Alpine reside na reconstrução e no reforço da equipa em vários departamentos, incluindo o comercial, técnico e gestão. Briatore sublinhou a necessidade da equipa se concentrar na melhoria do desempenho do carro para as próximas épocas, porque o impacto de ter um piloto de topo será mais crucial quando a equipa tiver um carro competitivo, o que ele antecipa que começará a materializar-se em 2026.

“Neste momento, é preciso montar a equipa, do ponto de vista comercial, técnico e de gestão”, disse o italiano no ‘podcast’ Formula For Success. “O piloto não faz diferença agora. A diferença acontece depois, nessa altura o piloto poderá fazer a diferença”.

Briatore deu a entender que a “nova Alpine” será uma equipa muito mais forte na Fórmula 1 por essa altura, à medida que os esforços de desenvolvimento da equipa tiverem pleno efeito.

“Se temos um bom carro, precisamos de um bom piloto. Se o carro não estiver a funcionar… O nosso objetivo agora é garantir que colocamos toda a energia na parte técnica e que o carro da Alpine progride e melhora para o próximo ano. Em 2026, creio que veremos a nova Alpine”, acrescentou Flavio Briatore.

A Alpine parece estar sempre a concentrar-se em qualquer reestruturação interna, mas se existe um plano a médio prazo para o seu progresso técnico, visando estabelecer as bases para o sucesso futuro, em vez de resultados imediatos, será preciso que as saídas e entradas de elementos de topo, como o chefe de equipa, estabilize.