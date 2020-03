F1, Flavio Briatore: “Teria promovido Chales Leclerc há dois anos”

Flavio Briatore não tem dúvidas de que se estivesse na Ferrari teria promovido Charles Leclerc mais cedo.

O italiano considera que a Scuderia perdeu tempo com Kimi Raikkonen e que a promoção do jovem monegasco teria sido a solução certa há dois anos:

Falando no podcast Beyond the Grid da F1, disse:

“Acredito que se estivesse na Ferrari, já teria colocado Leclerc há dois anos para substituir Raikkonen, porque, com Raikkonen não vamos a lugar nenhum. Nunca vamos ganhar [nada] com ele. Eu correria o risco e colocava Leclerc [no carro]. Leclerc é um muito, muito forte. ”

Tanto Leclerc quanto Max Verstappen são apontados como os sucessores mais prováveis a Lewis Hamilton, que tem dominado a Fórmula 1. Mas para o italiano, Leclerc ainda não tem o mesmo nível de Verstappen:

“Verstappen para mim é o piloto mais incrível. Ele é fantástico na maneira como ultrapassa, na maneira como é gladiador. ”