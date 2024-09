F1, Flavio Briatore: “Tentei contratar Carlos Sainz e Adrian Newey”

A Alpine está a ter uma época dececionante na Fórmula 1, ocupando o segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores com apenas 13 pontos. Desde a sua chegada como conselheiro executivo em junho, Flavio Briatore tem tentado melhorar o desempenho da equipa sem sucesso até agora.

Numa entrevista à Gazzeta dello SportBriatore revelou que tentou contratar figuras importantes como Adrian Newey e Carlos Sainz, mas não conseguiu fechar negócios e ambos se juntaram a outras equipas.

Olhando para o futuro, a Alpine decidiu promover Jack Doohan da sua academia para substituir Esteban Ocon, que sairá para a Haas. Briatore enfatiza que o principal problema não são os pilotos, mas o carro. Apesar das contratações falhadas, está concentrado em melhorar o trabalho de equipa e está confiante de que a Alpine pode regressar. Garante que, apesar de a época atual ser má, não se esqueceu de como se ganha e está determinado a levar a Alpine de volta ao sucesso.

“Não sou pessoa para comprar pilotos, gosto sempre que eles cresçam em casa. Fiz isso com Michael Schumacher e Fernando Alonso, que não são exatamente dois tipos. Acredito e espero que Doohan possa dar-nos garantias em 2025. Tentei contratar Carlos Sainz e Adrian Newey, mas as negociações não correram bem”.

“Estou mais concentrado no trabalho de equipa. Uma noite, fui à fábrica e vi cerca de 80 pessoas a trabalhar, algo que nunca tinha acontecido antes. Sempre ganhei títulos com um orçamento 30% inferior ao dos meus rivais e não me esqueci da fórmula mágica. Agora, voltei a pôr os auscultadores para ouvir os rapazes na garagem e estou pronto para tornar a Alpine grande novamente”.