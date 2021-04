F1, Flavio Briatore: “Será difícil a Ferrari conquistar um pódio este ano”

Flavio Briatore fez a análise ao primeiro GP do ano e considerou que a Red Bull teve tudo para vencer.

O italiano apontou uma falha estratégica à equipa austríaca que terá custado a vitória a Max Verstappen. Também as prestações da Ferrari e de Fernando Alonso foram abordadas:

“No Bahrein, penso que o holandês teria ganho a corrida. A Red Bull deveria tê-lo chamado mais cedo para a mudança de pneus. No entanto, o carro está a ter um desempenho muito bom. Haverá domínio da Mercedes em algumas corridas, mas certamente a Red Bull pode competir pelo campeonato, dado o desempenho da Verstappen. Será ele e Hamilton para o título”, previu ele.

“O primeiro erro foi não o chamar de volta às boxes mais cedo porque ele tinha pneus usados e Hamilton continuava a tirar-lhe três a quatro décimos por volta, mas foi um bom espetáculo”.

Quanto à Ferrari , Briatore analisou: “Vai ser difícil para eles conseguirem pódios este ano se ninguém desistir durante as corridas. Lutarão pelo terceiro lugar no campeonato, onde será Mercedes, Red Bull e depois Ferrari a dar um passo em frente em relação ao ano passado”.

“Eles têm dois bons pilotos, tanto [Carlos] Sainz como [Charles] Leclerc fizeram um bom trabalho, nada mais a dizer, mas a grande limitação continua a ser o carro”.Quanto a Alonso, Briatore comentou: “Estive ao telefone com Fernando há pouco tempo, ele ficou desapontado, embora soubesse que esta era a posição da Renault. Eles têm de apostar tudo no próximo ano. Ele também teve a infelicidade de um pedaço de plástico ter entrado na conduta do travão e os ter atirado para fora da corrida, mas Alonso qualificou-se mais alto do que o carro merecia”.