F1, Flavio Briatore previu o título de Max Verstappen: “É o melhor”

Flavio Briatore previu com confiança que Max Verstappen conquistaria o seu quarto título de Fórmula 1 em 2024, considerando-o o melhor piloto da atualidade.

Apesar dos desafios da Red Bull e do forte desempenho da McLaren com Lando Norris, Briatore acreditava que a qualidade de Verstappen como piloto garantiria o título. A capacidade de Verstappen de se destacar mesmo em fins-de-semana de corrida difíceis, como a sua impressionante recuperação do 17º lugar para a vitória no Grande Prémio do Brasil, foi uma prova do seu talento.

“O Max Verstappen ia ser campeão, eu sabia disso. Porquê? É muito simples. Porque Max Verstappen é o melhor. E depois também se torna campeão em anos difíceis”, disse ele em conversa com a Formula One Magazine. “Pode não ter sido fácil com o carro da Red Bull este ano, mas a qualidade do piloto é o fator decisivo. Podemos ver isso com Verstappen. O problema de Norris em comparação com Verstappen esta época foi a inexperiência. Ele ainda é jovem, demasiado jovem, talvez até”.

Com o seu quarto título em 2024, Verstappen juntou-se a Alain Prost e Sebastian Vettel como tetracampeão mundial, com Briatore a notar semelhanças com Vettel, que ganhou todos os seus títulos na Red Bull. Embora Briatore se abstenha de comparar os dois pilotos, deixa essa decisão para os fãs.