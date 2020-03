F1, Flavio Briatore: “Michael Schumacher enfrentou concorrência mais forte”

Flavio Briatore comparou os feitos de Michael Schumacher e de Lewis Hamilton. O italiano considera que Schumacher enfrentou concorrência mais forte.

A comparação entre campeões acontece quase sempre, apesar dessas comparações dificilmente serem justas. Cada era, cada época tem a sua dificuldade especifica. Ainda assim, Briatore acredita que “Schumi” teve vida mais difícil que Lewis Hamilton:

“O Michael lutou com grandes pilotos como Senna”, disse o italiano ao podcast Beyond the Grid. “É preciso reconhecer que, quando Michael chegou, a [competição] era dura.”

Hoje em dia, Briatore acredita que a concorrência é mais fraca e sente que há apenas duas estrelas: Hamilton e Max Verstappen.

“Agora, é menos, a competição”, continuou ele. “Temos dois pilotos, três pilotos … a competição é menor do que antes. Ninguém colocou pressão no Hamilton.”