F1: Flavio Briatore foi sugerido à Alpine por Bernie Ecclestone

“Falei com o chefe da Renault, Luca de Meo, ao telefone durante muito tempo. Ele estava desesperado. Depois surgiu o nome Briatore. Concordámos rapidamente que, numa situação tão confusa, só um fazedor, um diabo entre anjos, poderia ajudar. E há santos suficientes no circo do Grande Prémio! A grande força de Flavio foi sempre manter as discussões curtas, fazer e pensar em grande! Não precisas de amigos na Fórmula 1, só precisas de sucesso.”

Entrou recentemente para a Alpine no meio de uma turbulência causada pela saída de pessoal-chave após uma época difícil em 2023 e um mau início em 2024. A chegada de Briatore coincidiu com a recente melhoria de forma da equipa.

O regresso de Flavio Briatore à F1 surpreendeu, apesar de muitos rumores já apontarem para um regresso do italiano ao Grande Circo. Mas regressar à equipa de onde saiu, por altura do “Crashgate” acabou por ser um choque.

