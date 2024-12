F1: Flavio Briatore aponta ao título em 2027

Flavio Briatore, conselheiro da Alpine F1 Team, estabeleceu objetivos ambiciosos para reanimar a equipa após os recentes desafios. Apesar das especulações de que Briatore foi contratado para vender a equipa, ele insiste que a Alpine não está à venda e tem como objetivo torná-la uma candidata ao título até 2027.

Em 2025, a Alpine continuará a utilizar motores Renault antes de mudar para unidades motrizes da Mercedes em 2026. Briatore pretende terminar consistentemente nos seis primeiros lugares e, ocasionalmente, nos pódios em 2025, visando pódios em pelo menos metade das corridas até 2026, e vitórias em corridas como resultado natural. Em 2027, o objetivo é lutar pelo campeonato utilizando uma estratégia eficiente em termos de custos, semelhante aos seus dias de sucesso na Benetton e na Renault.

“No próximo ano, o objetivo da Alpine será estar consistentemente entre os seis primeiros, com a possibilidade de um pódio de vez em quando. Para o conseguirmos, teremos de melhorar o desempenho do carro. Aerodinamicamente, temos mais espaço para desenvolvimento do que a Ferrari e a McLaren, o que torna este objetivo realista. Olhando para 2026, a intenção é ter como objetivo estar no pódio em pelo menos metade das corridas. Nessa fase, ganhar uma ou duas corridas será uma consequência natural”.

As recentes melhorias sob o comando de Briatore, incluindo um duplo pódio no Brasil, levaram a Alpine a terminar em sexto lugar no Campeonato de Construtores de 2024. O estreante Jack Doohan juntar-se-á a Pierre Gasly em 2025, com a liderança de Briatore a prometer um futuro intrigante para a Alpine.